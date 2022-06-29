العراق ثالثا من بين البلدان الاكثر طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوربي

2022/06/29 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مع استمرار تدفق العراقيين الى الخارج بحثا عن حياة كريمة، احتل العراق المركز الثالث...

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