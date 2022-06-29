سياسي عراقي: أتباع الصدر ينتظرون الأوامر لقلب ’عاليها سافلها’

2022/06/29 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع السياسي المستقل ليث شبر اليوم الأربعاء، أن أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ينتظرون أوامر الأخير “بفارغ الصبر”، لاسقاط النظام السياسي.وقال شبر في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إنه “‏ينتظر ‎الصدريون اليوم بفارغ الصبر والغضب يملأ قلوبهم أوامر الصدر لقلب عاليها سافلها بل لإسقاط العملية السياسية برمتها بل لإسقاط هذا النظام […]

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