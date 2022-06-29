2022/06/29 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية: السبت المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المركز الخبري الوطني.

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