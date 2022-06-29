أغرب صيحات الموضة في أسبوع باريس.. عُشب وملابس مستوحاة من مصر

2022/06/29 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/تضمن أسبوع الموضة في باريس للرجال لموسم ربيع/صيف 2023 كثيرا من اللحظات الفارقة، والصيحات الغريبة كالعادة.وتضمن العرض مشاركة كبار مصممي الأزياء ودور عرض عالمية مختلفة، منهم جيفنشي وديور ولوي فيتون.ويستعرض موقع “هايباي” الأمريكي، في التقرير التالي، أغرب صيحات الموضة ودور الأزياء الخاصة بها في عرض باريس هذا العام.1- ريك أوينز استلهم […]

ظهرت المقالة أغرب صيحات الموضة في أسبوع باريس..



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