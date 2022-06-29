البنك الدولي يقرض مصر وتونس 630 مليون دولار لتمويل مشترياتهما من القمح

2022/06/29 | 19:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البنك الدولي على إقراض مصر وتونس 630 مليون دولار، لمساعدة البلدين في مواجهة انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

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