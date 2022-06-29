مستشارية الأمن القومي تناقش آفاق وتحديات الحماية المدنية

2022/06/29 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع ناقشت مستشارية الأمن القومي، اليوم الأربعاء، آفاق وتحديات الحماية المدنية في البلاد بعد خمس سنوات من تحرير الموصل. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عقدت مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، وبالتعاون مع مركز المدنيين في الصراع (CIVIC)، ورشة عمل بعنوان (الحماية المدنية في العراق..الآفاق والتحديات - خمس سنوات بعد تحرير الموصل)، وبحضور محافظ نينوى نجم الجبوري، وقادة عسكريين وشخصيات سياسية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني". وأضاف، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، افتتح أعمال الورشة بكلمة أكد فيها، أن العراق لم يشهد نزاعاً محلياً، وإنما كانت هناك جماعات متطرفة تريد أن تفرض بقوة السلاح آرائها على أبناء الشعب العراقي".وقال الأعرجي، بحسب البيان، إن "لوحة شهداء العراق اشتملت على جميع مكونات الشعب العراقي، وهذا دليل على وجود شعب حي يدافع عن مقدساته"، مبيناً أن "فتوى المرجعية الرشيدة جاءت حفاظا على الوطن وعلى كل ما يعتقده الناس من مقدسات".وأكد "ترحيب العراق بكل المنظمات الدولية التي تتعاون معه، للنهوض بأوضاع البلد الإدارية والإنسانية والأخلاقية"، مؤكداً "حرص الحكومة العراقية على حماية المدنيين، وفي كل الأوقات". وبين المكتب الإعلامي أن "ورشة العمل شهدت جلستين اثنتين، تناولت خلالهما دور القوات المسلحة في حماية المدنيين، ودعم المجتمع الدولي لبناء قدرات الحماية المدنية، وكذلك السياسات والممارسات والتدريب على الحماية المدنية، فضلاً عن مناقشة التحديات التي يواجهها المدنيون في مرحلة التعافي من الحرب ضد داعش، والنهج الفعال في تعزيز التواصل والتعاون بين القوات المسلحة والمجتمع".

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