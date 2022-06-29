العامري والسفير الفرنسي يبحثان الخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة

2022/06/29 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد، اليوم الاربعاء، السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفالييه.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، وتلقته ايرث نيوز، انه “بحث الجانبان الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.

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