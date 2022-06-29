نائب يعلق على تسويف ملف الانتهاكات التركية داخل الحكومة الاتحادية

2022/06/29 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد عضو مجلس النواب محمد نوري، الأربعاء، تسويف ملف الانتهاكات التركية داخل البرلمان، مؤكدا وجود ضعف داخل هيكلية الحكومة الاتحادية التي تقف عاجزة عن الرد لتلك التجاوزات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال نوري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الإرادة السياسية داخل الحكومة الاتحادية […]

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