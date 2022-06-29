نائب يفضح صفقة تنصيب مدير صندوق اعادة الاعمار: سارق لنصف مليار دينار

2022/06/29 | 19:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب باسم خشان..الخبرة شرط لتولي المنصب! محمد هاشم عبدالمجيد، سرق 540 مليون...

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