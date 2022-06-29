بلد عربي.. أول اعتراف بـ

2022/06/29 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.بعدها بيومين، بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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