2022/06/29 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يبحث مع السفير الفرنسي الخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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