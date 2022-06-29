الشعب العراقي يتصدر مؤشرات الحزن والغضب

2022/06/29 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التقرير أن العراق جاء في صدارة أكثر الشعوب شعوراً بالحزن والتوتر.

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