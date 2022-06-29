2022/06/29 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا وزير الاقتصاد الأسبق محمد العمادي الذي توفى عن عمر قارب التسعين عاما، وتقلد حقيبة الاقتصاد لأكثر من 15 عاما منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن سوريا فقدت برحيل العمادي “إحدى القامات الوطنية الاقتصادية التي أدت دورا مهما في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات”.

وأضافت أن “ساحات العمل الحكومي تشهد له بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عمله وزيرا للاقتصاد”.

العمادي من مواليد دمشق عام 1933، حائز على الإجازة في الحقوق، والدكتوراه في الاقتصاد، وتولى العديد من المهام في المجالات الاقتصادية والمالية.

التالي

منذ 14 دقيقة

رسمياً..



السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

منذ ساعتين

الناتو يرسل إشارة لزيلينسكي: استعد لحرب طويلة

منذ 3 ساعات

المملكة المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا

منذ 3 ساعات

وكالة إيرانية: مباحثات قطر حول النووي انتهت بلا نتائج

منذ 4 ساعات

أحدث احصائية عن إصابات كورونا حول العالم

منذ 4 ساعات

تركيا تطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 متهماً بالإرهاب

منذ 4 ساعات

بايدن يعلن تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في كل أوروبا

منذ 5 ساعات

البنك الدولي يقر 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

منذ 5 ساعات

ميقاتي يسلم عون تشكيلة حكومية لبنانية مقبلة

منذ 21 ساعة

تركيا توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة السورية تنعى وزير الاقتصاد الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة السورية تنعى وزير الاقتصاد الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).