رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

2022/06/29 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وعيد الأضحى السبت الموافق 9 تموز المقبل.

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