2022/06/29 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعمال شغب ورمي اللاعبين بقناني الماء بعد أنتهاء المباراة بين الديوانية والشرطة (فيديو)

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