بورصة العراق تطلق منصة خاصة بتداول أسهم الشركات غير المفصحة

2022/06/29 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية إطلاق” منصة تداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة، فيما حددت الشركات التي يمكنها التداول في المنصة.وذكر اعلام البنك، في بيان تلقته / المعلومة /، إن “الهيئة قررت استحداث وإطلاق (منصة لتداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة) Undisclosed Comp اعتبارا من جلسة يوم الاحد 3/7/2022″، […]

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