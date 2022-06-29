سوق العراق للأوراق المالية يطلق منصة خاصة بتداول أسهم الشركات غير المفصحة

2022/06/29 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية إطلاق" منصة تداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة، فيما حددت الشركات التي يمكنها التداول في المنصة.

وذكر اعلام الهيئة، في بيان إن "الهيئة قررت استحداث وإطلاق (منصة لتداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة) Undisclosed Comp اعتبارا من جلسة يوم الاحد 3/7/2022"، مبينا أن "نسبة التغير في الجلسة ستكون 5% ارتفاعا وانخفاضا من سعر الاغلاق السابق للسهم، وسيترك السعر بنسبة تغير 50% من اخر سعر اغلاق للسهم في اول جلسة تداول في المنصة".

وأضاف، أن "التداول في هذه المنصة سيكون للشركات التي سبق وان قررت هيأة الأوراق المالية ايقافها عن التداول بسبب عدم تقديمها الافصاحات المطلوبة وهي كل من: شركة الصناعات الالكترونية وشركة الصناعات الخفيفة وشركة البادية للنقل العام وشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة والشركة العراقية للنقل البري وشركة مصرف بابل وشركة الباتك للاستثمارات المالية والشركة الحديثة للإنتاج الحيواني و شركة مصرف الشمال وشركة الخير للاستثمار المالي والشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية، واي شركة تقرر الهيأة مستقبلاً شمولها بالتداول في هذه المنصة من الشركات المدرجة".

ودعا الشركات أعلاه الى "الالتزام بتقديم الحد الأدنى من الإفصاح (تقرير عن وضع الشركة من تاريخ تقديم اخر بيانات مالية لغاية تاريخه/ الدعاوى القضائية/ الحجز والرهن/ أي احداث جوهرية تؤثر على نشاط الشركة) وسيتم تقييم التجربة والاليات بعد مضي ثلاثة أشهر من بدا التطبيق والاستفادة من الملاحظات المبينة عليها بموجب استمارة تقييم وفحص كفاءة.

كما قررت هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية "زيادة نسبة التغير السعرية من 10% الى 15% اعتبارا من 3/7/2022.



للشركات المدرجة فيه من اجل تنشيط التداول في منصة التداول النظامي".

واكدت الهيأة أن "المساهم والمستثمر المحتمل – يتحمل مسؤولية شراء الأسهم وبيعها على الأسهم المدرجة في منصة الشركات غير المفصحة – استنادا الى قراراته الاستثمارية ووعلى ان تقوم شركات الوساطة بتثبيت ملاحظة في تفويض الشراء والبيع وفي اتفاقية المستثمر تتضمن عبارة اطلاع المساهم والمستثمر بما ورد أعلاه ويقر بتحمله اية مخاطر تظهر لاحقا جراء نقص المعلومات والبيانات – نقص الإفصاح – للشركات المساهمة في هذه المنصة".

وأشار الى أن الاجراءات جاءت "استنادا الى الامر التشريعي رقم 74 لسنة 2004 والتعليمات والقواعد الصادرة عن هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ومن اجل حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وجذب المستثمرين المحتملين potential investors وتنشيط التداول بالأوراق المالية".

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