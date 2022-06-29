2022/06/29 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر فتاة تبلغ من العمر (23) عاماً تقدم على الانتحار من خلال رمي نفسها من فوق سطح عمارة سكنية في الحي العسكري وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل أسباب انتحار الفتاة مازالت مجهولة حتى اللحظة، فيما تجري الجهات المختصة تحقيق بالحادث لكشف ملابساته

ظهرت المقالة رمت نفسها من سطح احدى العمارات..



انتحار فتاة في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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