“تولد الأزمات”.. القانون: حكومة الكاظمي تستخدم الأساليب الرخيصة لإدارة البلاد

2022/06/29 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد ائتلاف دولة القانون ، الاربعاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تستخدم الأساليب والمنح الرخيصة لتمشية أمورها الحكومية، فيما بين أن الفساد استشرى في جميع مفاصلها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الركابي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي ضعيفة وفي أيامها الأخيرة […]

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