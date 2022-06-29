بغداد: الإطاحة بمتهم بالإرهاب حاول اجتياز نقطة أمنية

2022/06/29 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ سيطرة ابو غريب الجديد في شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالارهاب ……..القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه […]

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