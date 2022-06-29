الفيفا يعلن طرح ما تبقى من تذاكر مونديال قطر 2022.. ما الدول الأكثر طلبًا؟

2022/06/29 | 19:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لبيع ما تبقى من تذاكر كأس العالم 2022، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 5 يوليو/ تمّوز.

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