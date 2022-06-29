السفير البريطاني: التغير المناخي تهديد حقيقي للعالم ولا يمكن مواجهته الا من خلال عمل البلدان

2022/06/29 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الاربعاء، ان مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق سيدعم تنفيذ وثيقة المساهمات المحددة لمواجهة التغيرات المناخية وادارة المياه العابرة للحدود.وقال ريتشاردسون ، في تصريح لمجموعة من وسائل الاعلام، وتابعته ايرث نيوز: “اثني على الحكومة العراقية لقيادتها الرشيدة لتحقيق الامن المناخي ، ومن دون […]

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