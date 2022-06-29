نائب يعلن تشكيل لجان فرعية لمراجعة القوانين المتأخرة ومتابعة الأموال المصروفة

2022/06/29 | 19:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعلن عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، الأربعاء، عن نية البرلمان تشكيل لجان فرعية لمراجعة القوانين المتأخرة من الدورات السابقة ومتابعة الأموال التي صرفت من قبل حكومة تصريف الاعمال.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال سالم في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” بعد انتهاء الفصل […]

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