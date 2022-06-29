2022/06/29 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة المنافذ يشرف بشكل مباشر على إنجاز الوصلة الأخيرة من الربط الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة المنافذ يشرف بشكل مباشر على إنجاز الوصلة الأخيرة من الربط الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة المنافذ يشرف بشكل مباشر على إنجاز الوصلة الأخيرة من الربط الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).