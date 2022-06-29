2022/06/29 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- • رئيس مجلس الوزراء: الهجمات على إقليم كوردستان تهدف للإضرار بموارده المالية والاقتصادية وتعطيل استثماراته • مجلس الوزراء يهيب بوسائل الإعلام العمل بمسؤولية ومهنية وأن لا تصبح منبراً لبث الخوف والهلع والذعر والفوضى والعنف وتهديد الأمن الوطني أربيل-إقليم كوردستان-العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 29 حزيران (يونيو) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس […]

ظهرت المقالة ’لا تبثوا الخوف والفوضى’..



بيان من مجلس وزراء إقليم كردستان حول الهجمات الأخيرة أولاً على ايرث نيوز.

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