التخلّص من نيمار ورحيله عن الـ(PSG) يبدو قريباً

2022/06/29 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يحاول باريس سان جيرمان بشتى الطرق، التخلص من نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن “رحيل نيمار يبدو قريباً، لأنه لا يشعر بالراحة مع الفريق، كما أن الإدارة فتحت باب بيعه بسعر مناسب.

وكشفت أن والد نيمار ووكيله بيني زهافي، على اتصال دائم بإدارة باريس، خاصة أنهما يعتقدان أن التصريحات الأخيرة لرئيس النادي ناصر الخليفي، موجهة إلى اللاعب.

وأضافت “باريس لن يتسامح بشأن التأخر في الوصول إلى التدريب أو السلوك، ويقال إن تصرفات نيمار تؤثر بالسلب على زملائه، في حين أن المقربين منه داخل الفريق، مثل دي ماريا ولياندرو باريديس، رحلوا أو على وشك المغادرة”.

وأكدت الصحيفة أن أولوية نيمار هي عدم الرحيل، وتبقى جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك إعارة محتملة، من شأنها أن ترفع عن كاهل باريس، راتب اللاعب البرازيلي أو جزء منه (35 مليون يورو سنويا).

ولفتت إلى أن تياجو سيلفا مدافع تشيلسي، الذي دعا نيمار مؤخرا للانضمام إلى البلوز، على اتصال مع زميله السابق في باريس، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى لندن.

وختمت تقريرها بأن المالك الجديد لتشيلسي، تود بويلي، مهتم أكثر بضم عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

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