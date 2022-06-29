الاسدي: الاطار الشيعي هو الكتلة الاكبر وليس هناك أي تحالف جديد

2022/06/29 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز ما تحدث به القيادي في تحالف الفتح النائب احمد الاسدي خلال...

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