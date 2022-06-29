2022/06/29 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي حوار مع بوب أفاكيان [ حول قضايا حارقة : البيئة و الهجرة و حقوق الإنسان و الطبقات و حرّية الصحافة و سلاسل العمل – التزويد ] ( -2 الهجرة و اللاجئين )جريدة " الثورة " عدد 746 ، 11 أفريل 2022https//revcom.us /en/bob_avakian/interview-bob-avakianما يلى نصّ إجابة على أسئلة حوار طُرحت على بوب أفاكيان ، المنظّر الشيوعي و مؤلّف الشيوعيّة الجديدة و رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مع بوب أفاكيان [ حول قضايا حارقة : البيئة و الهجرة و حقوق الإنسان و الطبقات و حرّية الصحافة و سلاسل العمل – التزويد ] ( -2 الهجرة و اللاجئين ) - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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