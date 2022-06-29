زعيم تحالف العزم يبحث من النجيفي مسار تفكيك الأزمة السياسية

2022/06/29 | 21:02 - المصدر: وكالة خبر

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إلتقى النائب مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أسامة النجيفي في بغداد وبحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات على الساحةالعراقية.

وأكد الجانبان أهمية إشتراك جميع القوى في الحوارات الدائرة وضرورة إحترام جميع الآراء والتوجهات بهذا الصدد، كما تناول الاجتماع ملف استحصال الحقوق الخاصة بالمحافظات المدمّرة والعمل المشترك بهذا الخصوص لإنهاء ملفات النزوح وتعزيز ملف الخدمات والإستقرار الأمني

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