2022/06/29 | 21:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتذكرون الحجية أم "ولية الغمان" ؟ | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Xuy8tyLJ_2c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتذكرون الحجية أم "ولية الغمان" ؟ | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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