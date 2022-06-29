المرجع السيستاني يحدد غرة شهر ذي الحجة

2022/06/29 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد

علي السيستاني، الاربعاء، موعد غرة شهر

ذي الحجة.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "يوم غدٍ الخميس هو المكمّل

لشهر ذي القعدة الحرام، ويوم الجمعة

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