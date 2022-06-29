التهديدات بلغت القطب الشمالي.. روسيا تتوعد بالانتقام في

2022/06/29 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية الروسية قالت"لقد قلنا إن التصرفات غير الودية تجاه روسيا ستؤدي إلى إجراءات انتقامية".

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