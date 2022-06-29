لمواجهة تحدي المناخ وشح المياه.. كندا تدعم العراق بأكثر من 3 مليارات دولار

2022/06/29 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروع الذي سنطلقه سيدعم حكومة العراق .

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