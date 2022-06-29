2022/06/29 | 21:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد نائب رئيس وزراء اقليم قوباد طالباني، الاربعاء، التوصل إلى هوية الجهات التي قصفت حقل كورمور الغازي في جمجمال، فيما أكد ان الحقل لم يتوقف عن إنتاج الغاز المستخدم للاغراض المنزلية في الحقل.وقال طالباني خلال اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان، وفقا لبيان تلقته /المعلومة/،: “لدينا معلومات كافية عن الجهات التي تقف خلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: توصلنا إلى هوية مستهدفي حقل كورمور) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: توصلنا إلى هوية مستهدفي حقل كورمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).