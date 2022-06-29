2022/06/29 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية: حصانة النواب محترمة بمراعاة المسؤولية وعدم إساءة استخدامها المركزي يرفع سقف مبادرته التنموية والعمل يطلق رواتب المضمونين مع عيدية بغداد – الزمان اكد البنك المركزي ، رفع سقف تمويل مبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار،فيما اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب المتقاعدين المضمونين مع عيدية مئة الف دينار.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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