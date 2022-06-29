2022/06/29 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء مع الكرخ في نهائي كأس العراق ونكسة جديدة للزوراء الناصرية- باسم الركابي خطأ قاتل لحسن الحويبيب كلف فريقه الخروج من بطولة الكاس اللقب المتنظر بعد الفشل الكبير في الدوري ولم يخطر ببال جمهور الزوراء ان ينتهي اللقاء بهذا السيناريو ويخرج فريقه منحنيا عندما اهتزت شباك جلال حسن بكرة الخطأ في مرمى فريقه د19 ويذهب […]

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