2022/06/29 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحاد الدولي لرفع الأثقال يسمي صالح عضواً في اللجنة الفنية بغداد- الزمان سمَّى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال نائب رئيس الاتحاد العراقي مصطفى صالح عضواً في اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لرفع الاثقال.وقال المنسِّق الإعلامي لاتحاد رفع الأثقال قاسم شلاكة في تصريح صحفي إن عدد أعضاء اللجان يتكون من عشرة أعضاء ، سبعة اعضاء منهم من خلال […]

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