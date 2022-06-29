الاستخبارات تطيح بشخص قتل طفلاً في بغداد

2022/06/29 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص قام بقتل طفل عمره 12 سنة ورميه بكيس نفايات في بغداد، وذلك بعد ساعات معدودة من تنفيذ الجريمة.وقالت الوكالة في بيان، إنه “خلال ثمانية واربعين ساعة من حدوث الجريمة، وكالة الأستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة باستخبارات اللواء الأول الشرطة الاتحادية ألقت القبض على شخص قام بقتل طفل عمره 12 سنة ورميه بكيس نفايات قرب منزل اهله في النهروان”.

وأضافت، أنه “بعد حدوث الجريمة تم تشكيل فريق عمل باشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمتابعة مدير استخبارات اللواء الأول في الفرقة وتمكنوا من القاء القبض على الجاني واعترف صراحة ارتكابه الجريمة”.

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