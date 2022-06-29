2022/06/29 | 21:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الهنغارية تدعو روسيا والناتو للحفاظ على قنوات الاتصال لمنع الاشتباك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/29 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الهنغارية تدعو روسيا والناتو للحفاظ على قنوات الاتصال لمنع الاشتباك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الهنغارية تدعو روسيا والناتو للحفاظ على قنوات الاتصال لمنع الاشتباك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).