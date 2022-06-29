2022/06/29 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إلتقى النائب مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم، اليوم الاربعاء، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أسامة النجيفي في بغداد، فيما بحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات على الساحة العراقية.وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب العزم وتلقته ايرث نيوز “أهمية إشتراك […]

ظهرت المقالة السامرائي يبحث مع النجيفي مسار تفكيك الأزمة السياسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يبحث مع النجيفي مسار تفكيك الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يبحث مع النجيفي مسار تفكيك الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).