ولا تنَازَعوا فتفشلُوا وَتَذْهبَ رِيحُكم

2022/06/29 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:على رغم تراكم الاحداث وتزايد خطورتها لاسيما بعد انسحاب التيار الصدري من تشكيل الحكومة، إلا...

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