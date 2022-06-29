مصدر يحدد موعد توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2022/06/29 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تحديد موعد توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز".

وأضاف ان "مساء يوم غد الخميس ستتم المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين كافة بجميع المحافظات العراقية".

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