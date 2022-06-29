الإعلان عن

2022/06/29 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم، ضمن عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على "تلغرام": "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الحرب".

ومن بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن "آزوفستال"، من دون أن يحدد الجهاز متى وأين جرت عملية التبادل.

وكانت روسيا أعلنت في 20 مايو الماضي، أنها "حررت بالكامل" مصنع آزوفستال، آخر معاقل القوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

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