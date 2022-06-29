“بينها سرية”.. الإطار يكثف حواراته بشأن تشكيل الحكومة وحفظ حق المكون

2022/06/29 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الاربعاء، ان قوى الإطار التنسيقي تواصل حوارتهم العلنية وغير العلنية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وقال جعفر في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان “الإطار التنسيقي يحرص على لملمة البيت الشيعي والحفاظ على حقوقه الدستورية من خلال الاتفاق على شخصية متفق عليها بالنزاهة والقدرة على إدارة البلاد خلال […]

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