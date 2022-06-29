2022/06/29 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد تلاحق محافظ بابل قانونياً بغداد تدعو طهران وأنقرة إلى إستئناف مفاوضات تقاسم ضرر شح المياه بغداد – ابتهال العربي الحلة – الزمان اكدت وزارة الموارد المائية، انها ستلاحق محافظ بابل علي وعد علاوي، قانونيا بعد تحريض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والمثنى من حصصهما.ووصف الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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