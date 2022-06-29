2022/06/29 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء غير مستقرّة وعواصف ترابية بدءاً من غد بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا يتحول تدريجيا الى مغبر غير مستقر.وقال بيان للهئية تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في […]

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