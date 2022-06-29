2022/06/29 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: سنتّخذ ما يلزم لإستثمار طاقات الشباب اربيل – فريد حسن أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، انه حكومته ستتخذ ما يلزم من اجل مساندة الشباب ودعهم بفرص عمل.وقال البارزاني على هامش زيارته إلى معرض هايتكس التكنولوجي (سعداء بزيارة المعرض، وما رأيته من ابداء الشباب أمرا يبعث على الأمل بشأن مستقبل الوطن وقدرات […]

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