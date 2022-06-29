التقرير اليومي لشهر حزيران.. الوقف السني يعلن الخميس الأول من شهر ذي الحجة

2022/06/29 | 21:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 29 حزيران 2022 الوقف السني يعلن الخميس الأول من شهر ذي الحجة...

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