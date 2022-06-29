التربية تقرر اعادة العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من العام المقبل

2022/06/29 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الرأي تقرر اعادة العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من العام المقبل قررت هيئة الرأي التي يترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي ، في جلسة ،اليوم الأربعاء، على اعادة العمل بنظامي “الإعفاء الفردي والسعي السنوي” اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022 – 2023 .بحضور القيادات العليا في الوزارة .وبحث رئيس واعضاء هيئة الرأي […]

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