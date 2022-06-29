2022/06/29 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: iP-Unh8PMEU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيرة الاطار ... عربة التوافقات تنحرف عن مسار المفاوضات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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